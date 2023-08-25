ФСБ задержала шестерых членов террористической ячейки в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму шестерых участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом в пятницу, 25 августа, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*… состоявшей из шести членов терструктуры», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что участники данной организации занимались незаконной деятельностью, которая основывалась на идее создания всемирного халифата, разрушении светского общества и свержении правительства. Использовались конспирации на собраниях для распространения идеологию среди жителей региона, а также вербовки крымских мусульман.

Следователи изъяли большое число запрещенных в России материалов. Была также обнаружена крупная сумма в иностранной валюте, которая предназначена для финансирования этой организации.

Напомним, в июле этого года ФСБ выявила в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, базирующейся в сирийском Идлибе.

* Запрещенные в России террористические организации.