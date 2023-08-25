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НовостиПолитика25 августа 2023 10:23

Песков заявил о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Есть понимание, что она состоится скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже готовится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Она уже готовится весьма плотно», – сказал он в ходе брифинга.

Кремль своевременно сообщит о сроках встречи двух президентов, добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, накануне появилась информация, что встреча президентов России и Турции должна пройти в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября 2023 года.

До этого стало известно, что Эрдоган рассчитывает на встречу с российским коллегой лицом к лицу в сентябре этого года, при этом не исключена поездка в Россию министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, в том числе для продолжения работы по зерновой сделке.

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