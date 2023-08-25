Песков заявил о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже готовится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Она уже готовится весьма плотно», – сказал он в ходе брифинга.

Кремль своевременно сообщит о сроках встречи двух президентов, добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, накануне появилась информация, что встреча президентов России и Турции должна пройти в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября 2023 года.

До этого стало известно, что Эрдоган рассчитывает на встречу с российским коллегой лицом к лицу в сентябре этого года, при этом не исключена поездка в Россию министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, в том числе для продолжения работы по зерновой сделке.

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