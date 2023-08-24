Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи Фото: REUTERS

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина должна пройти в Сочи, а в качестве возможной даты названо 4 сентября 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Встреча президентов планируется в России. Возможная дата - 4 сентября, в Сочи», - заявил собеседник агентства.

Напомним, накануне турецкий лидер заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой «лицом к лицу» в сентябре текущего года, отметив также на данный момент не исключена поездка в Россию министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, в том числе для продолжения работы по зерновой сделке.

Как заявило позже турецкое новостное агентство Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации президента Турции, Эрдоган собирается для переговоров с Путиным приехать в Москву. Сообщалось, что одной из главных тем будет зерновая сделка.