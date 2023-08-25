Режим ЧС федерального характера вводят в Приморье из-за ливней. Фото: пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Режим ЧС федерального характера вводится в Приморском крае, где, по предварительным оценкам, ливни нанесли ущерб на 7 млрд рублей. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова прошло внеочередное заседание Правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также обеспечению пожарной безопасности. Как отмечается, введение чрезвычайной ситуации федерального уровня поможет оперативно осуществить компенсационные выплаты населению.

Как писал сайт KP.RU, примерно 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за непогоды. Кроме того, в двух детских садах пришлось эвакуировать детей, а в регионе была затоплена часть автодорог.