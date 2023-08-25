Песков: оскорбление ветеранов СВО – это паршивый поступок Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос политического обозревателя «КП» Александра Гамова и заявил, что российское общество не приемлет поведение отдельных лиц, позволяющих себе оскорбления в адрес ветеранов специальной военной операции, и назвал такие действия «паршивыми поступками».

«Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики, потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы и, главное, что они не принимаются никем в обществе», - заявил Песков.

Это заявление стало ответом Пескова на тему ряда случаев, когда ветераны СВО и их родственники подвергались нападениям и оскорблениям.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков заявил о подготовке встречи президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры должны состояться в ближайшее время.