Российские средства ПВО перехватили беспилотник ВСУ над Калужской областью Фото: REUTERS

Средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Калужской областью, сообщает Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В министерстве заявили, что Вооруженные силы Украины пытались совершить при помощи дрона террористическую атаку по объектам в Российской Федерации.

Напомним, в среду, 23 августа, российское Минобороны сообщило о попытках Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. Средства ПВО обнаружили воздушные цели и уничтожили их.

Два беспилотника были уничтожены над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области, третий дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и попал в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Пострадавших в результате инцидента нет.