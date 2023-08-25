Дания намерена запретить любые акции с сожжением Корана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Дании приняли решение запретить осквернение священных книг разных конфессий. В частности, речь идёт о Коране и Библии, на фоне участившихся в Европе провокационных акций с сожжением главной книги всего мусульманского мира. Об этом пишет агентство Associated Press, со ссылкой на датского министра юстиции Петера Хуммельгора.

«Законопроект будет предусматривать наказания за такие вещи, как, например, сожжение Корана или Библии в общественных местах», - заявил Хуммельгор.

Министр добавил, что наказанием за подобные преступления станет либо штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен добавил, что это решение является важным политическим сигналом, которые датские власти хотят послать всему миру.

Ранее KP.RU сообщил, что женщина попыталась помешать провокаторам сжечь Коран в Стокгольме, за что была задержана местнйо полицией.