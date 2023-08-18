Женщина попыталась потушить Коран на акции в Стокгольме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередная акция с сожжением Корана состоялась в Стокгольме около посольства Ирана. Организатором вновь стал мигрант из Ирака Салван Момика.

Как сообщает газета Aftonbladet, на этот раз потушить Коран во время акции попыталась женщина, которая в итоге была задержана правоохранительными органами, а акция продолжилась.

«С помощью огнетушителя женщина пыталась потушить Коран, который поджег Салван Момика», - передает издание.

Напомним, в ходе предыдущей акции полиция Стокгольма задержала мужчину, пытавшегося помешать мигрантам Салвау Момику и Салвану Наджему сжечь Коран около здания парламента.

Как писал сайт KP.RU, после сожжения Корана в конце июня этого года Салван Наджем сообщил о своих планах повторить акцию, а также сжечь флаг своей страны - Ирака. Позже прошла разрешенная акция, в ходе которой он пинал священную книгу ногами.

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение Корана неуместным, однако законным. Евросоюз заявил, что эта акция является оскорбительной, но добавил, что выступает за свободу выражения мнений. Тем временем СПЧ ООН принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и иных священных книг.