18 человек пострадали из-за непогоды в южной части Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере 18 человек пострадали из-за проливных дождей, которые обрушились на федеральные земли Баварии и Баден-Вюртемберг в ночь на пятницу, 25 августа. Как передает газета Bild, пятеро пострадавших были госпитализированы.

В баварском городе Линдау, который находится на Боденском озере, из-за непогоды на кемпинговый лагерь упали деревья, из-за чего пострадали шесть человек, а 900 человек решили эвакуировать.

Десять человек пострадали во время фестиваля байкеров, который проходит в городе Нёрдлинген. Три человека доставили в больницу. В Дахау женщина была травмирована из-за упавшего на ее дом дерева. Еще один пенсионер получил травмы из-за падения дерева в городе Зексельберг в Баден-Вюртемберге.

Непогода также вызвала нарушения в движении поездов. Как сообщают синоптики, в ночь на субботу, 26 августа, возможны сильные грозы, град и ветер с порывами до 27 м/с.

Напомним, накануне в пятницу, 25 августа, в Приморском крае из-за ливней был введен режим ЧС федерального характера. Как сообщалось, по предварительным оценкам, непогода нанесла ущерб на 7 млрд рублей.