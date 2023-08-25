ВМФ РФ нанес удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Военно-морской флот (ВМФ) РФ в ночь на пятницу, 25 августа, нанес удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских войск. Информацией об этом поделился в ежедневной сводке официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Военно-морским флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры», — заявил Конашенков.

Он добавил, что уничтоженный российскими силами объект использовался в интересах украинских вооруженных сил.

Напомним, на прошлой неделе, 16 августа, в одном из портов Измаила в Одесской области были повреждены складские помещения и зернохранилища. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер, уточнив, что пострадали складские помещения, а также зернохранилища.