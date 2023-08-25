Российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили полевой склад боеприпасов украинской армии в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов», – говорится в сводке в Telegram-канале ведомства.

За сутки на Запорожском направлении российские подразделения отразили пять атак Вооруженных сил Украины, отметили в министерстве. Украинские войска потеряли более 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера Stryker, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, а также два орудия FH-70.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике.