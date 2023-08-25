Турецкие отели хотят исключить алкоголь из системы all inclusive Фото: REUTERS

Гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур предложил исключить из турецких отелей с системой all inclusive алкогольные напитки. Согласно предложенной концепции, отказ от бесплатного алкоголя в отелях Турции поспособствует заметному снижению стоимости отдыха в них, пишет Turizm Guncel.

Угур отметил, что бесплатные алкогольные напитки составляют значительную долю расходов отелей, поэтому отказ от них благотворно скажется на общей стоимости туров в Турцию, сделав отдых в этой стране значительно более доступным. При этом туристы, если захотят, смогут отдельно оплатить неограниченный доступ к отельному бару.

Согласно оценкам экспертов, отдых в Турции подорожал по ряду причин, среди которых рост цен на продукты, электроэнергию и топливо, а также очень успешный летний сезон 2022 года, из-за которого отели намеренно подняли стоимость, в надежде на такой же высокий спрос.

Ранее KP.RU сообщил, что к сентябрю 2023 года цены на проживание в турецких отелях резко сократились.