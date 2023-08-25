Балицкий заявил о полном разрушении села Работино из-за боевых действий Фото: REUTERS

Село Работино в Запорожской области полностью разрушено из-за боевых действий, заявил временно исполняющий главы региона Евгений Балицкий.

«Работина не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет», – сказал он в эфире «Первого канала».

Как отметил врио главы Запорожской области, в селе были настолько ожесточенные бои, что остались лишь остовы от домов и разрушенные конструкции.

Напомним, Вооруженные силы России уничтожили штурмовые группы украинской армии в Работино Запорожской области. Как объяснил Балицкий, потери ВСУ в селе связаны с тем, что их подразделения идут в основном даже без поддержки артиллерии. По его словам, украинские силы «постоянными самоубийствами» пытаются вымотать оборону ВС России, однако встречают такое сильное сопротивление, что не успевают пополнять свои ряды.