Spiegel: след от подрыва «Северных потоков» ведёт на Украину Фото: REUTERS

Расследование, начатое в Европе после подрыва «Северных потоков» в 2022 году, привело следователей на Украину. Все следы ведут к Киеву, как заявляют источники, знакомые с ходом этого дела. Об этом сообщают западные СМИ, в частности, Der Spiegel и ZDF.

Как заявляют журналисты, все найденные в ходе расследования следы и улики говорят о том, что подрыв газопроводов был осуществлён преступной группировкой, связанной с ВСУ и Киевом. Официально расследование всё ещё продолжается силами прокуратуры Германии.

Источники изданий считают, что украинский след наиболее близок к правде, и будут удивлены, если прокуратура придёт к иным умозаключениям. Также СМИ сообщают, что в ходе расследования никаких достоверных подтверждений того, что Россия сама подорвала собственные газопроводы, обнаружить не удалось.

Ранее KP.RU сообщил, что американский расследователь Сеймур Херш заявлял об ответственности США за организацию подрыва российских газопроводов. Делалось это, чтобы принудить Европу поддерживать политику НАТО.