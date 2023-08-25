Блогер Даня Милохин попал в тюрьму, фото: соцсети блогера

Блогер Даня Милохин, заработавший популярность среди российской молодёжи в Tik-Tok, а затем сбежавший из страны осенью 2022 года, попал за решётку в Дубае. По его словам, это случилось из-за непристёгнутого ремня в автомобиле. На залог блогеру собирали пожертвования его друзья и коллеги, о чём сообщил сам Милохин в своих соцсетях.

«Не пристегнул ремень», - объяснил своё задержание блогер.

В дубайских застенках Милохин пробыл несколько часов, на протяжении которых его коллеги активно собирали деньги, чтобы заплатить правоохранителям залог и высвободить блогера.

Напомним, что Милохин уехал из России в 2022 году, после отказа от участия в шоу «Ледниковый период». Открыто своё отношение к политике и спецоперации он не высказывал, однако был замечен за исполнением в прямом эфире гимна Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что сбежавший Милохин пожаловался на нехватку денег, так как весь его заработок строился в России.