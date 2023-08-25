ФРГ выступила за привлечение к ответственности виновных в подрыве «Севпотоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер высказалась за привлечение к ответственности тех, кто виновен в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом она рассказала в беседе с журналом Der Spiegel.

— Я надеюсь, что генеральный прокурор найдет достаточно доказательств, чтобы предъявить преступникам обвинения, — подчеркнула Фезер.

Она также добавила, что найти виновных важно и с точки зрения укрепления доверия граждан к правовому государству. После вопроса о возможной связи преступников с Украиной, Фезер не смогла сказать, какие политические последствия мог понести Киев. Глава МВД отметила, что не будет давать оценку, пока расследование не будет завершено.

В ходе беседы у Нэнси Фезер спросили и про то, что иностранные спецслужбы предупреждали Германию о возможном теракте на трубопроводах еще летом 2022 года, но она заявила, что такая информация ей неизвестна.

Ранее ряд западных СМИ опубликовал информацию о том, что след от подрыва «Северных потоков» ведет на Украину. Источники, знакомые с расследованием, утверждают, что все улики приводят к тому, что к диверсии причастны ВСУ и Киев.