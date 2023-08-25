Оскар Кучера помог в зоне СВО ремонтировавшему его квартиру плотнику Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актёр Оскар Кучера помог плотнику, который когда-то ремонтировал его квартиру, а затем ушёл добровольцем бороться с украинскими неонацистами. Об этом рассказал сам актёр корреспонденту газеты «Аргументы и факты».

«Есть парень-краснодеревщик - Рафаэль, он помогал нам делать квартиру. Потом моя жена ему позвонила и оказалось, что он ушел в зону СВО. Ушёл не по мобилизации, хотя он отец троих детей. Не смог иначе. Он попросил прислать два планшета и десять раций», - рассказал Кучера.

Актёр является попечителем фонда «Добрые люди», и он отметил, что благодаря сотрудничеству с общественными организациями всегда точно знает, где, кому и сколько нужно помощи. По словам Кучеры, у фонда есть склад, который наполняется всем необходимым на протяжении двух недель, после чего в зону СВО отправляется автомобиль, который развозит по всем группам военнослужащих то, что они запрашивали.

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