Председатель ЭКОВАС Турей: сообщество не приемлет власть мятежников в Нигере Фото: REUTERS

Страны-участницы Экономического сообщества стран Западной Африки не приемлют попытки мятежников сформировать новое правительство в Нигере. Такую позицию выразил председатель комиссии Омар Турей, слова которого привел телеканал Al-Jazeera.

— Мы отвергаем ответные действия лидеров военного совета в Нигере и их попытки сформировать правительство, — заявил Турей.

Также он призвал военных в Нигере вернуться в казармы и действовать строго по конституции, принятой в республике. Помимо этого, Турей добавил, что ЭКОВАС не намерено организовывать военное вторжение на территорию Нигера.

При этом сообщество готово использовать «любые меры» для восстановления конституционного строя в Нигере, а использование силы все еще находится на повестке дня.

Ранее делегация ЭКОВАС покинула территорию Нигера после провальных переговоров с организаторами военного мятежа. Им не удалось добиться освобождения свергнутого президент Мохамеда Базума.