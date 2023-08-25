Минюст внес политолога Кирилла Рогова* и еще пять человек в список иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов политолога Кирилла Рогова* и еще пять человек. Об этом стало известно из публикации на сайте ведомства.

— К.Ю. Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, — говорится в публикации.

Помимо него в список иноагентов попали:публицист Виталий Дымарский*, сопредседатель демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков*, журналист Константин Эггерт*, аналитик Михаил Крутихин*, а также блогер Александр Штефанов*.

В реестр также внесли иностранное юрлицо MRR-Fund gemeinnützige UG**, которое выступало против проведения спецоперации на Украине, а также распространяло фейки о принимаемых органами публичной власти РФ решениях. Иноагентом признали интернет-издание «Довод»**, которое распространяло фейки о Вооруженных силах РФ.

Напомним, что ранее в список иноагентов Минюст России внес политолога Андрея Пионтковского*, писательницу Линор Горалик* и еще пять человек.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

** Юридические лица, выполняющие функции иноагентов