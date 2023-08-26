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НовостиОбщество26 августа 2023 3:41

Пожарные в Ижевске спасли собаку и кошку с котятами из горящей квартиры

Животные не пострадали
Мария ПАВЛОВА
Пожарные спасли из горящей квартиры собаку и кошку с котятами.

Пожарные спасли из горящей квартиры собаку и кошку с котятами.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ижевске пожарные вынесли из горящей квартиры четверых животных – собаку и кошку с двумя котятами. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС.

Сообщается, что в квартире на девятом этаже горели балкон и кухня. Люди покинули квартиру до того, как приехали пожарные.

«Прибывшие на место огнеборцы увидели в углу собаку и кошку с испуганными глазами. За тумбочкой прятались ещё двое котят», - рассказали в пресс-службе.

Пожарные вынесли животных из горящей квартиры, собака и кошки не пострадали. Пожар оперативно ликвидировали.

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Также сообщалось, что в Турции спасли кошку из-под завалов через 178 часов после землетрясения.