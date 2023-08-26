Балицкий: Россия владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье Фото: REUTERS

Москва владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье, который на сегодняшний день находится под контролем украинских войск. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», – приводит РИА Новости заявление врио главы области.

Балицкий отметил, что такая ситуация имеется не только в Запорожье, но также и в других городах, остающихся под контролем украинских войск. По его словам, местные жители «с удовольствием рассказывают ситуацию», а также ждут прибытия российских сил.

Напомним, накануне Балицкий заявил, что ВСУ не могут пойти в наступление батальонами на Запорожском направлении. По его словам, украинским силам нужно «идти маленькими кучками, накатами, волнами».