Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

26 августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник около 9.00 мск в субботу, 26 августа, над территорией Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«26 августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, в ночь на субботу, 26 августа, российские силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве в Истринском районе. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, а на месте происшествия работают экстренные службы.