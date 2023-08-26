Собянин: В результате уничтожения БПЛА разрушений и пострадавших нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на подлете к Москве в Истринском районе. Об этом в субботу, 26 августа, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

Кроме того, сообщалось, что три московских аэропорта - Шереметево, Внуково и Домодедово – были закрыты как на прием, так и на отправку авиарейсов, в ночь на субботу, 26 августа. На данный момент Домодедово и Внуково работают в штатном режиме.

Напомним, днем ранее, в пятницу, 25 августа, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что всего российские средства ПВО обнаружили 42 украинских беспилотника.