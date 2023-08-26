Медведев назвал Абхазию и Южную Осетию близкими России государствами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Абхазия и Южная Осетия являются близкими России государствами, в отношениях с ними нет капитальных расхождений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы – близкие, союзные государства, у нас особый характер отношений. Так что здесь никаких капитальных расхождений нет и быть не может», – сказал политик в интервью ТАСС и RT.

По словам Медведева, в отношениях Москвы с Сухумом и Цхинвалом могут быть вопросы, которые по-разному трактуются, но такая ситуация является нормальной. Как отметил зампред Совбеза РФ, развитие Абхазии и Южной Осетии идет очень неплохо при поддержке России. Политик заявил, что в этих республиках живут люди, близкие россиянам, поэтому помощь им – это помощь «самим себе».

Между тем президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал власти Грузии признать свою ответственность за агрессию против республики в 2008 году, проведя работу по демаркации государственных границ.

Напомним, 8 августа 2008 года армия Грузия осуществила обстрел Южной Осетии из ракетные системы залпового огня «Град», часть Цхинвала осталась разрушена. После этого РФ ввела в Южную Осетию свои войска. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.