Четыре человека ранены после обстрела ВСУ кассетными снарядами поселка Уразово

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Белгородской области, ранены четыре человека Фото: Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Четыре жителя поселка Уразово в Белгородской области были ранены в результате обстрела кассетными боеприпасами Вооруженными силами Украины, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, кассетные снаряды попали по частным жилым домам и сельскохозяйственному магазину, пострадали трое мужчин и одна женщина – все они получили осколочные ранения. В результате обстрела были повреждены несколько жилых домов и автомобилей, добавил Гладков.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 23 августа, трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника ВСУ по территории санатория в селе Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области. От полученных ранений на месте скончались двое мужчин. Одного из пострадавших пытались спасти врачи, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.