Швеция отказалась запрещать сожжение религиозных книг по примеру Дании

Швеция отказалась запрещать сожжение религиозных книг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг, как это сделали власти Дании, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

«Я с большим уважением отношусь к тому, что Дания делает прямо сейчас. Поступать точно так же, как в Дании, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Как отметил политик, каждая страна, сталкивающаяся с острыми угрозами, выбирает собственный способ борьбы с ними.

Напомним, власти Дании приняли решение запретить осквернение священных книг разных конфессий на фоне участившихся в Европе провокационных акций с сожжением Корана. Наказанием за подобные преступления станет либо штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что это решение является важным политическим сигналом, которые датские власти хотят послать всему миру.