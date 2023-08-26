Видео уничтожения опорного пункта ВСУ российским дроном показало Минобороны

Российский дрон уничтожил опорный пункт ВСУ Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в субботу, 26 августа, опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение опорного пункта Вооруженных сил Украины при помощи ударного беспилотника.

В ролике, показанным российскими оборонным ведомством, видно, как оператор FPV-дрона оценивает позицию украинских военных в режиме реального времени, после чего направляет беспилотник на опорный пункт, уничтожая его.

Напомним, в пятницу, 25 августа, Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения минометного расчета ВСУ. Высокоточный боеприпас навели по выявленной ранее позиции минометчиков украинских войск, в результате атаки ВС России расчет был уничтожен.

Сайт KP.RU рассказывал, как российские бойцы дают отпор ВСУ на Купянском направлении, где тяжелые бои ведет 1 гвардейская танковая армия Вооруженных сил России.