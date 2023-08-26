Медведев рассказал о роли США в конфликте Грузии и Южной Осетии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон играл роль провокатора в конфликте между Грузией и Южной Осетией, произошедшем в 2008 году. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT, отметив, что США это было необходимо для того, чтобы помешать усилению России и решить свои геополитические задачи,

«США сыграли свою извечную роль - роль провокатора. Они с успехом исполняют эту роль, особенно когда речь идет о других странах и континентах … они стараются разжигать такого рода конфликты на всех территориях, где они считают, что это может принести плоды», - заявил политик, комментируя события 2008 года в Южной Осетии.

Как сообщил Медведев, тогда он приезжал в Белый дом в качестве руководителя администрации Кремля, сообщая, что время покажет, что представляет из себя являвшийся на то время президентом Грузии Михаил Саакашвили.

Напомним, накануне президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал грузинские власти признать свою ответственность за агрессию против страны в 2008 году, проведя также работу по демаркации и демилитаризации государственных границ.