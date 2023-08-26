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НовостиПолитика26 августа 2023 9:48

Медведев назвал Байдена заложником Украины

Конфликт на Украине стал политическим курсом президента США, заявил зампред Совбеза России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Медведев назвал Байдена заложником Украины

Медведев назвал Байдена заложником Украины

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден настолько сильно вовлечен в украинский конфликта, что стал заложником Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Он туда вовлечен ментально, политически и экономически, что, помимо интеллектуальных способностей, связало ему руки. Он превратился в заложника Украины», – заявил политик в интервью RT.

По мнению зампреда Совбеза РФ, конфликт на Украине стал политическим курсом Байдена, и это вредит как Вашингтону, так и Киеву, который продолжает участвовать в боевых действиях, «посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть».

Как отметил Медведев, США «превратились в очень специфичное государство», в котором консервативный республиканский политистеблишмент враждует с либеральным демократическим. Политик добавил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии внутреннего разлада и конфликтуют сами с собой.

Напомним, Байден ранее усомнился в том, что конфликт на Украине будет длиться долгие годы. Россия, по его мнению, не будет продолжать спецоперацию долго и решит, что продолжать конфликт не выгодно с точки зрения политики и экономики.