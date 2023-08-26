Медведев назвал Байдена заложником Украины Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден настолько сильно вовлечен в украинский конфликта, что стал заложником Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Он туда вовлечен ментально, политически и экономически, что, помимо интеллектуальных способностей, связало ему руки. Он превратился в заложника Украины», – заявил политик в интервью RT.

По мнению зампреда Совбеза РФ, конфликт на Украине стал политическим курсом Байдена, и это вредит как Вашингтону, так и Киеву, который продолжает участвовать в боевых действиях, «посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть».

Как отметил Медведев, США «превратились в очень специфичное государство», в котором консервативный республиканский политистеблишмент враждует с либеральным демократическим. Политик добавил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии внутреннего разлада и конфликтуют сами с собой.

Напомним, Байден ранее усомнился в том, что конфликт на Украине будет длиться долгие годы. Россия, по его мнению, не будет продолжать спецоперацию долго и решит, что продолжать конфликт не выгодно с точки зрения политики и экономики.