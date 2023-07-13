Байден усомнился, что конфликт на Украине будет длиться годами Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сомневается в том, что конфликт на Украине будет длиться долгие годы. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии.

Помимо этого он предположил, что Россия не будет продолжать спецоперацию долго. В какой-то момент, по его мнению, российское руководство примет решение, что продолжать конфликт не выгодно с точки зрения политики и экономики, и завершит его.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции корректируются исходя из ситуации, но в целом не меняются. Он также подчеркнул, что Россия методично и постепенно занимается демилитаризацией Украины.

На Западе же понимают, что победа России в конфликте на Украине может стать угрозой для существования НАТО, а на данный момент шансы на успех складываются не в пользу Киева.