Украинский военный рассказал о составе иностранных наемников в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пленный украинский капитан Евгений Низовцев заявил, что в числе иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), числится много грузин и белорусов.

Украинский военный отметил, что он видел порядка роты иностранцев, а иногда и до взвода, среди которых звучали английская речь. По его словам, все зависит от того, чем они занимались.

«Судя по шевронам, по флажкам - были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады», - приводит РИА Новости слова пленного украинского капитана.

Низовцев рассказал, что белорусы, грузины, а также англоязычные наемники представлены примерно в равных пропорциях. По его словам, была заметна хорошая физическая подготовка и мотивация иностранцев, а их возраст был от 35 до 45 лет.

«Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая = более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. Как он двигается, как он принимает стойку», - отметил он.

Ранее французский депутат Фредерик Матье обратился к главе Министерства внутренних дел Франции Жеральду Дармадену с опасением, что ультраправые наемники-радикалы, получившие военный опыт в ходе боевых действий на Украине, вернутся на родину. По его словам, они угрожают внутренней безопасности страны.