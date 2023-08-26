Число раненных при обстреле поселка Уразово кассетным снарядами выросло до шести Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество раненных в результате обстрела поселка Уразово в Белгородской области кассетными боеприпасами возросло до шести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что все пострадавшие получили осколочные ранения, один из них получил повреждения внутренних органов, он находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время мужчину оперируют.

Кроме того, была госпитализирована женщина с осколочным ранением правого глаза. Ее оценивается как средней степени тяжести. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, сообщил глава Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 26 августа, Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами. Изначально Гладков сообщал о четырех пострадавших. Снаряды попали по частным жилым домам и сельскохозяйственному магазину.