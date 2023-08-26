Медведев: западные оппоненты России толкают мир к третьей мировой войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные оппоненты Москвы активно толкают мир к началу третьей мировой войны, игнорируя при этом сигналы российской стороны. Такое заявление в интервью ТАСС сделал заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что было бы лучше, если бы западные стран слышал сигналы Москвы.

«Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают», - добавил зампред Совбеза РФ.

Таким образом Медведев прокомментировал тезис о том, что реакция Москвы на действия Тбилиси в Южной Осетией в 2008 году должна была стать сигналом для Вашингтона и стран Североатлантического альянса о необходимости прислушиваться к озабоченностям российской стороны.

Как писал сайт KP.RU, Медведев также заявил, что Соединенные Штаты играли роль провокатора в конфликте между Грузией и Южной Осетией в 2008 году.