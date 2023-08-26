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НовостиПроисшествия26 августа 2023 11:40

Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Средство ПВО сработало над Белгородом и Белгородским районом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Фото: REUTERS

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Белгороду. Такое заявление в субботу, 16 августа, сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Напомним, утром в субботу, 26 августа, российские ПВО уже сбили один украинский беспилотник в Белгородской области над территорией Шебекинского района. Как заявило тогда Министерство обороны Российской Федерации, все произошло около 9.00 мск.