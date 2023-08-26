Защита журналиста Гершковича обжаловала продление его ареста на три месяца, фото: соцсети

Адвокаты американского журналиста Эвана Гершковича, работающего на издание The Wall Street Journal, подали жалобу на решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста подзащитного на три месяца. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее», - заявили в пресс-службе.

Предыдущий срок ареста Гершковича должен был истечь 30 августа 2023 года, однако суд принял решение продлить содержание журналиста под стражей до 30 ноября.

Напомним, американского корреспондента задержали в конце марта текущего года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Ему вменяется сбор сведений об одном из предприятий ВПК России, сам Гершкович вину не признаёт.

Ранее KP.RU сообщил, что суд принял решение о продлении ареста журналиста WSJ Гершковича.