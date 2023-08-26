Минфин ожидает роста ВВП России более 2,5% по итогам 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валовой внутренний продукт России по итогам этого года может вырасти более чем на 2,5%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики на 2,5%, может быть даже и выше», – сказал глава Минфина в интервью CGTN.

Вместе с тем уровень инфляции ожидается на прежнем уровне в 6%. По словам Силуанова, Минфин вместе с Банком России примет меры для снижения инфляции до уровня плановых значений.

Росстат ранее сообщил об ускорении роста ВВП до 4,9% во втором квартале 2023 года.

Ранее KP.RU рассказывал, что Россия стала пятой экономикой мира и крупнейшей во всей Европе за 2022 год. На первом месте в списке мировых экономик ожидаемо оказался Китай, а вторая строчка осталась за США.