Медведев: Нынешнее руководство Грузии отличается прагматизмом Фото: REUTERS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя политическую обстановку в Грузии, отметил высокий уровень прагматизма грузинских властей, который позволяет Тбилиси поддерживать контакты с РФ на фоне западной истерии. Об этом Медведев заявил в интервью журналистам RT и ТАСС.

«Нынешняя генерация руководителей и та политическая сила, которая в Грузии стоит у власти, во всяком случае, отличается прагматизмом, это невозможно не отметить», - заявил Медведев.

Он подчеркнул, что именно это сейчас является причиной поддержания партнёрских отношений между Москвой и Тбилиси, выражающихся, например, в недавно разрешённом безвизовом въезде в Россию для граждан Грузии. За исключением некоторых отдельных личностей с руководством Грузии можно вести дела и дружить, уверен зампред Совбеза.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведев рассказал, какую роль сыграли американцы в развязывании конфликта в Грузии и Южной Осетии.