The Guardian: Командование НАТО убедило ВСУ поменять стратегию

Командование НАТО убедило ВСУ поменять стратегию Фото: REUTERS

Генералы НАТО в ходе встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным убедили Киев поменять стратегию ведения боевых действий, пишут британские СМИ.

По информации The Guardian, встреча Залужного с командующим силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и адмиралом Великобритании Энтони Радакином прошла 11 дней назад на границе Польши и Украины. Целью пятичасовой встречи было помочь «перезагрузить военную стратегию Украины», решить, «что делать с остановившимся прогрессом наступления ВСУ», и обсудить долгосрочный план боевых действий на 2024 год, говорится в сообщении.

Собеседники газеты заявили, что в обсуждении стратегия ВСУ изменилась, и теперь украинские войска концентрируются на Запорожском направлении. Кроме того, издание сообщило о встрече Радакина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На ней, утверждает газета, также обсуждалась стратегия ВСУ и то, как страны Запада могли помочь украинской армии.

Напомним, издание Wall Street Journal ранее сообщило, что американские и украинские чиновники уже несколько недель спорят в кулуарах, каким образом можно попробовать оживить наступление ВСУ, застрявшее в российской обороне и не сумевшее добиться каких-то результатов.