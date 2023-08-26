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НовостиПолитика26 августа 2023 14:02

The Guardian: Командование НАТО убедило ВСУ поменять стратегию

Теперь украинские войска концентрируются на Запорожском направлении, отмечает газета
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Командование НАТО убедило ВСУ поменять стратегию

Командование НАТО убедило ВСУ поменять стратегию

Фото: REUTERS

Генералы НАТО в ходе встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным убедили Киев поменять стратегию ведения боевых действий, пишут британские СМИ.

По информации The Guardian, встреча Залужного с командующим силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и адмиралом Великобритании Энтони Радакином прошла 11 дней назад на границе Польши и Украины. Целью пятичасовой встречи было помочь «перезагрузить военную стратегию Украины», решить, «что делать с остановившимся прогрессом наступления ВСУ», и обсудить долгосрочный план боевых действий на 2024 год, говорится в сообщении.

Собеседники газеты заявили, что в обсуждении стратегия ВСУ изменилась, и теперь украинские войска концентрируются на Запорожском направлении. Кроме того, издание сообщило о встрече Радакина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На ней, утверждает газета, также обсуждалась стратегия ВСУ и то, как страны Запада могли помочь украинской армии.

Напомним, издание Wall Street Journal ранее сообщило, что американские и украинские чиновники уже несколько недель спорят в кулуарах, каким образом можно попробовать оживить наступление ВСУ, застрявшее в российской обороне и не сумевшее добиться каких-то результатов.