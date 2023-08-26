Госдума рассмотрит проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе, с 28 августа 2023 года, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предложенный зампредом комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению от КПРФ Михаилом Матвеевым, о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Об этом депутат написал в своих соцсетях.

«Законопроект о лишении приобретённого российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесён в Госдуму», - написал Матвеев.

Как рассказывал ранее депутат, концепцией законопроекта является лишение приобретённого гражданства людей, которые уклоняются от постановки на воинский учёт и службы в ВС РФ. Как считает Матвеев, если гражданин, прибывший из другой страны, не является в установленный срок для выполнения своих обязательств перед государством, его следует вернуть в ту страну, из которой он прибыл.

Также депутат указывал и на возможность лишения приобретённого гражданства членов семей тех граждан, что уклонялись от воинской службы в России.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин упростил получение гражданства иностранцам, которые отслужили в ВС РФ.