Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не удастся остановить российское наступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины не в состоянии остановить наступление российской армии, и у них не получится это в дальнейшем. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

«Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот есть огромная угроза потери Купянска, <…> Харькова, тоже самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее», - заявил Соскин.

По мнению политика, текущая обстановка для украинских формирований крайне неблагоприятная, и сейчас ВСУ оказались в тупике. Оборонительные рубежи ВС РФ оказались непробиваемыми для украинцев, а у них самих, на фоне подготовки к так называемому «контрнаступлению», полноценной обороны не сформировано.

Отдельно Соскин подчеркнул огромные потери ВСУ в попытках прорвать российские линии обороны, и в очередной раз призвал Киев начать переговоры с Москвой, прекратив убивать собственное население.

Ранее KP.RU сообщил, что за июль 2023 года ВСУ потеряли 20824 человек, а также 2227 единиц разного вида вооружения.