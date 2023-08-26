Губернатор Белгородской области: гражданский погиб из-за атаки украинского БПЛА Фото: REUTERS

Украинские неонацисты убили мирного жителя в Белгородской области, когда он косил траву на участке своего частного дома. В момент, когда мужчина находился на улице, ВСУ сбросили на него взрывное устройство с находящегося в небе беспилотника. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», - написал губернатор.

Гладков уточнил, что белгородец скончался от полученных им в результате взрыва осколочных ранений, и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее KP.RU сообщил, что 26 августа ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами белгородское село Уразово, пострадали шесть человек.