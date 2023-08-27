Пожар произошел в придорожном кафе в Краснодарском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар произошел в кафе «Гермес» в селе Кроянском в Туапсинском районе Краснодарского края. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Во время тушения пострадал пожарный.

По информации KUBAN.KP.RU, информация о пожаре поступила утром в воскресенье, 27 августа. Во время тушения возгорания произошел хлопок. По предварительным данным, мог сдетонировать газовый баллон, который находился на кухне заведения.

В настоящее время пожар ликвидирован. Однако в ходе тушения пострадал один из пожарных. Его доставили в районную больницу, где ему проведут обследование. Пострадавших среди посетителей и персонала, по предварительной информации, нет.

Ранее в Кемерово произошел пожар на складе с пиротехникой, охватив 750 квадратных метров. На месте работали более 30 человек и 11 единиц техники. Чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе, сотрудникам МЧС потребовалось более пяти часов.