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НовостиВ мире27 августа 2023 10:21

Почти 2 тысячи мигрантов приплыли за сутки на итальянский остров Лампедуза

Il Sole 24 Ore: почти 2 тысячи мигрантов прибыли за сутки на Лампедузу в Италии
Екатерина КОСОБОКОВА
Почти 2 тысячи мигрантов приплыли за сутки на итальянский остров Лампедуза

Почти 2 тысячи мигрантов приплыли за сутки на итальянский остров Лампедуза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти 2 тысячи мигрантов прибыли на остров Лампедуза в Италии за сутки. Об этом проинформировала газета Il Sole 24 Ore.

По данным издания, речь идет о 1826 беженцах, которые в пятницу высадились на острове, приехав на 63 лодках и других судах. Кроме того, в субботу на Лапедузу приехали еще 519 мигрантов.

Как пишет Il Sole 24 Ore, в центре по приему и размещению мигрантов находятся 3983 человека, тогда как его здание рассчитано на размещение около 400 человек. Власти острова стараются отправить беженцев в другие регионы Италии, где бы их можно было разместить. Речь идет о таких областях, как Венето, Калабрия, Абруццо и другие.

Сайт KP.RU писал, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Париж. Поводом стала критика главы МВД Франции Жеральда Дарманена. Как сообщало Le Point, страны повздорили из-за слов Дарманена о неспособности Италии справиться с наплывом мигрантов. Оба государства уже несколько лет не могут прийти к единому мнению по этому вопросу, и теперь ситуация стала еще более напряженной.