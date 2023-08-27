Краснодарец сорвался с горы и погиб при восхождении на Эльбрус Фото: pixabay.com

При восхождении на Эльбрус турист из Краснодара сорвался с горы и получил травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия произошла на высоте в пять тысяч метров. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

— В 08:00 мск 27 августа поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из Краснодара на высоте 5 000 м сорвался с горы и получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек, — рассказали в ведомстве.

Тело погибшего туриста удалось эвакуировать только в 12:30 при помощи коммерческого вертолета, а также к поискам трупа было привлечено три единицы техники и 24 сотрудника МЧС. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии, а с родственниками погибшего туриста работают ведомственные психологи.

Ранее стало известно о смерти альпиниста от сердечного приступа во время восхождения на Эльбрус в феврале 2023 года. Туристическая группа запросила помощи на высоте в 4800 метров.