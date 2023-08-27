В Киеве прошел митинг родственников бойцов ВСУ, попавших в плен в Мариуполе Фото: REUTERS

В центре Киева прошел митинг с призывами освободить попавших в плен еще в прошлом году в Мариуполе пограничников. Несколько сотен родных и близких бойцов ВСУ провели мирную акцию. Об этом рассказали в агентстве РБК-Украина.

— Родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию на майдане Независимости, — говорится в публикации.

Также в издании подчеркнули, что этой акцией люди пытались привлечь внимание к бойцам, которые находятся в плену уже почти 500 дней и ночей.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке возле здания Организации Объединенных Наций прошел митинг против поставок оружия на Украину. В акции «Человечество за мир» приняли участие более сотни человек. Плакаты некоторых людей гласили «НАТО разрушает, БРИКС создает». Активисты также призывали к началу мирных переговоров по украинскому кризису.