«Весь мир зависим»: в США признались в зависимости от России Фото: REUTERS

Западные страны и в частности Соединенные штаты не в силах избавиться от зависимости от российского урана. Именно поэтому Запад старается избегать введения санкций против «Росатома». Об этом рассказали в издании Bloomberg.

— Спустя примерно 18 месяцев с начала спецоперации корпорация «Росатом» по-прежнему остается крупнейшим в мире производителем урана. Она все так же снабжает почти четверть из 92 американских ядерных реакторов и десятки других электростанций в Европе и Азии, — говорится в публикации.

Также авторы статьи отметили, что избегание санкций против российской компании необходимо из-за того, что они могут нанести огромный ущерб экономике западных стран. Советник Белого дома Пранай Вадди и вовсе заявил, что зависит от Москвы не только Америка, но и весь мир.

В это же время ситуация стала еще более плачевной для Запада на фоне военного мятежа в Нигере, где находятся около пяти процентов всех мировых запасов урана. Если же западные чиновники не смогут найти альтернативу российскому урану, им придется останавливать реакторы, а на преодоление зависимости даже в лучшем случае понадобиться не менее пяти лет.

Ранее стало известно, что Индия купила у России уран впервые с 2019 года. Новая поставка обошлась в 13,5 миллиона долларов за 118 тонн урана.