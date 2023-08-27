Индия купила у России партию урана впервые с 2019 года Фото: Shutterstock

Индия впервые с 2019 года приобрела у России партию урана общим объемом 118 тонн. Об этом проинформировало агентство РИА Новости, проанализировав данные индийского министерства торговли и промышленности.

Стоимость партии урановой руды оценивается в 13,5 млн долларов.

Россия последний раз поставляла Индии уран четыре года назад. В 2019 году в республику из РФ было направлено 1,77 тыс. тонн урана на общую сумму 101,6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что США за первое полугодие купили у России 416 тонн урана. Это в 2,2 раза превышает показатели за аналогичный период 2022 года, что стало также максимальным уровнем с 2005 года.

Сайт KP.RU писал, что Россия впервые вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров Индии, а товарооборот между странами за пять месяцев 2023 года достиг отметки в 27,1 млрд долларов. В период с января по май 2023 года объем торговли между Россией и Индией вырос в 3,8 раза, достигнув рекордных показателей.