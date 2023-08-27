«Кругом ложь»: стало известно реальное положение дел на Украине Фото: REUTERS

Украинцы массово отказываются вступать в ряды ВСУ, а политика президента Владимира Зеленского ведет к началу гражданской войны в стране. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

— Мы с вами видим ситуацию в зоне боевых действий. Наступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение, но это все ложь. Никто там никуда не прорывается и видимо, настало время привлекать к ответственности за такое, — подчеркнул Соскин.

Также по мнению эксперта, дни киевского режима сочтены и он с каждым днем теряет поддержку среди населения. Зеленский пытается скрывать правду о провалах ВСУ и всеми силами устанавливать диктатуру на Украине. Соскин назвал режим Зеленского «преступной мятежной группой».

Ранее в газете Guardian рассказали, что мужчины на Украине массово скрываются от мобилизации, прячась по домам и пропуская работу. Все желающие служить в ВСУ уже погибли или ранены, а остальные всеми силами избегают попадания в украинскую армию.