РИА Новости: ВСУ на Угледарском направлении маскируются под российских военных Фото: REUTERS

Военнослужащая медподразделения ВСУ рассказала, что украинские диверсанты на угледарском направлении часто используют для передвижения гражданские автомобили и переодеваются в форму российских военнослужащих.

“Некоторые на гражданских машинах передвигаются, те, которых ловили, были ориентировки, что передвигались на гражданских машинах, просто если вечером едете, утром, стараемся никого не подбирать и не тормозить”, — рассказала боец медчасти ВСУ в интервью РИА Новости.

По ее словам, в районе населенного пункта Урожайное активно работают украинские ДРГ и бойцы медчастей при передвижении между позициями нередко подбирают своих товарищей, особенно по ночам.

Военнослужащая отмечает, что основная задача этих групп диверсантов это проведение диверсий на транспортных узлах и попытки прорваться в Донецк, а также установка маячков на транспорт военных.

Напомним, недавно бойцы отряда специального назначения Барс-16 “Кубань” ликвидировали украинскую ДРГ, которая пыталась провести теракты на территории ЛНР в преддверии выборов.