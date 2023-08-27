Умерла Лилия Таланкина, балетмейстер и профессор ГИТИСа Фото: dev.bolshoi.ru

В возрасте 90 лет умерла Лилия Таланкина, профессор ГИТИСа и бывший главный балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского. Об этом сообщили в Telegram-канале института.

— Отпевание Лилии Михайловны Таланкиной состоится в понедельник, на Успение в 13:00 в храме святого Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе, — говорится в публикации.

Также ГИТИС выразил соболезнования родным и близким Лилии Таланкиной. Причина смерти балетмейстера на данный момент неизвестны. Стоит отметить, что Лилия Таланкина более 15 лет была заведующей кафедрой сценического танца, а в целом она начала преподавать в ГИТИСе еще в 1956 году. За свою карьеру она сотрудничала не только с российскими, но и с зарубежными театрами.

Напомним, что 27 августа также стало известно о смерти Светланы Адырхаевой, народной артистки СССР. Балерина умерла на 86-м году жизни после продолжительной болезни у себя дома. Дата и время прощания с артисткой на данный момент неизвестны.